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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:53 ص

شركة أمريكية تطور اختبارا للكشف عن كورونا خلال نصف ساعة فقط

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 تمكنت شركة أمريكية تدعى “هيت بيولوجيكس” من تطوير اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا خلال نصف ساعة فقط بدلا من الانتظار لخمسة أيام.
ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل البريطانية” لا يتطلب الاختبار استخدام أي معدات أو أدوات تقنية ويمكن إجراؤه في أي مكان ولا يتطلب الأمر الذهاب إلى المختبر.
ويعتمد الاختبار حسب الصحيفة على أخذ مسحة من الحنجرة وتحديدا من الجزء الخلفي لحلق المريض، ووضعها في أنبوب للكشف عن أي مادة جينية للفيروس، ثم يتم وضع شريط ورقي في الأنبوب، وإذا تبين وجود خط واحد فقط، فتكون النتيجة سلبية، أما إذا كان هناك خطان تكون النتيجة إيجابية.
وتعاونت الشركة الأمريكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية وتركز على مجال العلاج المناعي للسرطان في الأساس، مع جامعة ميامي لتطوير اختبار يمكنه تشخيص المرضى بسرعة مقارنة بالعديد من الاختبارات الأخرى.
وأعربت الشركة عن أملها في إتاحة الاختبار في الأشهر القليلة المقبلة في ظل الموارد الكافية والموافقة السريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأعلنت الشركة، أن اختبارها سيساعد في الكشف وتشخيص المزيد من الحالات.
يذكر ان الإصابات في الولايات المتحدة ارتفعت لـ40 ألف شخص ووصل عدد الوفيات إلى 477 شخصا.
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