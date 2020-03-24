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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:50 ص

النجيفي يحذر من انهيار النظام السياسي بأكمله في هذه الحالة

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حذر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، من انهيار النظام في حال تكررت السياقات السابقة بشأن تكليف رئيس الوزراء.

وقال النجيفي في تصريحات له  إن “قرار تمرير رئيس الوزراء هو شيعي بالدرجة الأولى، في حين أن ممثلي السنّة نوعان: نوع لا يريد مناصب ويطالب بتغيير الآليات والسياقات السابقة التي أنتجت هذا الفشل الذي يعيشه العراق بغض النظر عمن تسبب به”.

وأكد النجيفي أن “النوع الثاني يريد تقاسم الغنائم ويسعى لاستمرار النهج السابق»، مبيناً أن «هذا النوع مثقل بملفات فساد وضعف وعدم قبول داخل الشارع السنّي، ولهذا فهو متعلق بالكتل الشيعية التي تحميه من الملاحقة القانونية وتعطي القدرة لمن لا يمتلك الأهلية على تمثيل مجتمع غير مقتنع، وبالتالي فإنه إذا أرادت الكتل الشيعية تمشية رئيس الوزراء، فإنها ستجبر النوع الثاني على القبول والخضوع ببساطة”.

واضاف أنه “يعتقد أن استمرار السياقات السابقة نفسها سيؤدي بالعراق نحو كارثة انهيار النظام دون أن يكون هناك أي بديل جاهز”.
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