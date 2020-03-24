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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:44 ص

النفط يواصل الهبوط في تعاملات اليوم بسبب ضعف الطلب العالمي بفعل كورونا

النفط
واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الاثنين، في خسائر بقيادة أسعار البنزين الأميركية القابعة عند مستويات قياسية منخفضة، مع تحطم الطلب في أنحاء العالم بفعل جائحة فيروس كورونا في ظل تقليص حركة السفر والنشاط الصناعي عالميا في مسعى لكبح انتشار الفيروس.

وبحلول الساعة 1535 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي منخفضة 1.31 دولار إلى 25.67 دولار للبرميل، بهبوط 4.9%.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو أيار 48 سنتا بما يعادل 2.1% لتسجل 22.15 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود البنزين الأميركية أكثر من 20% إلى 0.4789 دولار للغالون، في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ونزل خاما القياس لأربعة أسابيع متتالية، وهوى غرب تكساس 29% الأسبوع الماضي، في أشد خسائره منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991.

يتزامن تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا في وقت تكابد فيه أسواق النفط ضغوطا قوية مع انهيار تحالف أوبك+.
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