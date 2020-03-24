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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:39 ص

18 إصابة بكورونا في عُمان .. وارتفاع حالات الشفاء بالكويت

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أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان،اليوم  الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 84.

وقالت في بيانها على "تويتر": "11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي".

وأشارت إلى تماثل 17 حالة إصابة للشفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 9 حالات جديدة.

وقالت على "تويتر": "تم اليوم بحمد الله شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين 39 حالة. كتب الله الشفاء العاجل للبقية وحمى الجميع من كل شر".

يأتي ذلك فينا تم تسجيل 6 إصابات جديدة في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.
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