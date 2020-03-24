بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 آذار 2020
آخر الأخبار
صحة الرصافة: شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا اربيل تقرر منع تجوال المواطنين (المشاة) في عموم المحافظة محافظ ديالى يتهم بعض الجهات بمحاولة خرق قرارات خلية الازمة بشان حظر التجوال نائب يطالب باجراءات سريعة لمساعدة ذوي الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل برلماني يدعو الكتل السياسية إلى دعم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت التناحر يفكك اللجنة السباعية الشيعية.. وموالو طهران يوظفون كورونا لإبقاء عبد المهدي في منصبه الزرفي يبدأ مشاورات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.. وانتقادات عنيفة لبرهم صالح اتحاد الكرة يقرر مخاطبة "فيفا" .. ماذا سيقول له ؟ محافظ المثنى : لانمتلك موازنة طوارئ لمواجهة كورونا !
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:35 ص

الحجر الصحي على العاملين بمستشفى في ديالى بعد إصابة أحدهم بكورونا

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676
أعلنت وزارة الصحة  اليوم ، الثلاثاء، عن الحجر الصحي على كامل العاملين في مستشفى بَلَدْروز بمحافظة ديالى، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا، وإخلاء مستشفى الكَرْخ في بغداد من المرضى وإعداده لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وذكر بيان لدائرة صحة محافظة ديالى أن مدير عام صحة المحافظة، علي حسين التميمي، عقد اجتماعا طارئا مع أعضاء خلية الأزمة في الدائرة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي في قضاء بلدروز، بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لدى أحد موظفي مستشفى بلدروز العام.

وأضاف: "جرى الاتفاق على أن تقوم الدائرة يوم الثلاثاء بتعقيم المستشفى بالكامل، بالإضافة إلى إعطاء عطلة لكافة الكوادر العاملة فيها، وإرسال كوادر بديلة من مؤسسات صحية أخرى لإدارة المستشفى، واخضاع جميع المنتسبين للتحاليل لتأكد سلامتهم من المرض".
وأشار البيان إلى أن "الموظف الذي تأكدت إصابته يعمل في المستشفى مع 3 من أفراد أسرته (والده وشقيقه وزوجة شقيقه)".
يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الوزارة تتلقى مناشدات من مواطنين عراقيين لإعادتهم إلى بلادهم، وأكد أن الوزارة تنسق عبر خلية الأزمة بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد..
وفي إطار إجراءات تطبيق حظر التجول في البلاد أعلنت السلطات القبض على 1207 مخالفين لإجراءات الحظر، وحجز 510 مركبات مختلفة الأنواع، كما تم الإعلان عن فرض غرامات على قرابة 15 ألف مركبة منذ 17 وحتى 23 من الشهر الجاري.
من جانبه، دعا رئيسُ الجمهورية  برهم صالح إلى التكاتف لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فيما أقر بأن البنى التحتية للمنشآت الصحية ليست بالمستوى المطلوب.
بدوره طالب رئيس وزراء كردستان  مسرور بارزاني مواطني الإقليم بالالتزام بالتعليماتِ لمواجهة خطر فيروس كورونا. وأعلن بارزاني عن تمديد حظر التجول المفروض في الإقليم حتى الأول من الشهر المقبل.

ع د








Volume 0%





أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
496809Image1

صحة الرصافة: شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا 24 آذار 2020 01:57 م

580 (1)

اربيل تقرر منع تجوال المواطنين (المشاة) في عموم المحافظة 24 آذار 2020 01:55 م

20191024229249292X

محافظ ديالى يتهم بعض الجهات بمحاولة خرق قرارات خلية الازمة بشان حظر التجوال 24 آذار 2020 01:50 م

1464193114346408000

نائب يطالب باجراءات سريعة لمساعدة ذوي الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي 24 آذار 2020 01:48 م

499567Image1

تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل 24 آذار 2020 01:44 م

الاتحاد العراقي

اتحاد الكرة يقرر مخاطبة "فيفا" .. ماذا سيقول له ؟ 24 آذار 2020 12:21 م

كورونا

محافظ المثنى : لانمتلك موازنة طوارئ لمواجهة كورونا ! 24 آذار 2020 12:16 م

سد الموصل

الموارد المائية : اكثر من 4000 متر مكعب بالثانية تدخل الى سد الموصل 24 آذار 2020 12:07 م

التعليقات