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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:29 ص

بعد إصابة 52 ألفا بالفيروس.. روحاني يقلص عدد الموظفين العاملين إلى الثلث لمواجهة كورونا

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قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن يزاول ثلث الموظفين أعمالهم وتعطيل الثلثين الآخرين، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

كما قرر تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 18 أبريل تقريبا، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

والاثنين، وفي اعتراف مفاجئ قال نائب وزير الصحة الإيراني، قاسم جان بابائي، إن 26 ألف شخص مصابين بفيروس كورونا يخضعون حاليا للعلاج في المستشفيات الإيرانية، وإن 26 ألفا آخرين من المصابين أغلبهم تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، وما تبقى منهم توفوا بسبب المرض.

وهذا أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن، حيث قالت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1812 شخصا، والإصابات بلغت 23049 حالة.

ووفقا لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني "IRIB"، فقد أكد جان بابائي، أن أغلب الضحايا تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، وهو أكثر بكثير مما توقعته السلطات الإيرانية.

وتشير البيانات التي قدمها جان بابائي، إلى أنه منذ تفشي الفيروس في إيران، أصيب 52 ألفا ولا يزال 26 ألفا منهم قيد العلاج.

وبينما تمتنع السلطات عن الإعلان عن تفاصيل الإصابات والوفيات بحسب المحافظات، يتطابق الرقم 52 ألفا تقريبًا مع التقارير التي تقدمها وسائل الإعلام المستقلة في الخارج والتي تستند إلى تحليل تصريحات المراكز الطبية والمسؤولين في المحافظات وتقارير وسائل الإعلام المحلية والجامعات الطبية.
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