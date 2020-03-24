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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:28 ص

أمانة بغداد: إيقاف الجباية إجراء مؤقت وسنباشر بجمعها بعد انتهاء أزمة كورونا

أمانة بغداد
أكدت أمانة بغداد، أن قرار إيقاف الجباية مؤقت،  مشيرة إلى أنها ستباشر بجمعها بعد انتهاء أزمة كورونا.

وقال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة، إن "أمانة بغداد لم تصدر أي قرار بشأن إيقاف الجباية"، مبيناً أن "التوقف عنها جاء نتيجة قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن الحيوية بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأضاف أن "إيقاف الجباية إجراء مؤقت لحين انتهاء الأزمة، مثلما أوقفت الأمانة الجباية سابقاً في أحداث الكرادة والكاظمية"، مبيناً أن "الأمانة لا يمكنها أن تلغي الجباية لأن موازنة النظافة والخدمات الأخرى تعتمد عليها وليس لديها مورد آخر". 
وأشار إلى أن "معدل المبالغ المستحصلة من الجباية في كل بلدية يتراوح ما بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ مليون دينار"، مؤكداً أن "هذه المبالغ تذهب لأجور الخدمات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية".
وكانت خلية الأزمة قررت في وقت سابق، إغلاق جميع المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمتنزهات العامة وقاعات الرياضة لمنع التجمعات والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

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أخر تعديل: الثلاثاء، 24 آذار 2020 10:35 ص
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