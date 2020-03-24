تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في الرصافة

أعلن مدير صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا إلى 59 حالة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.



وقال في بيان إن، الإصابات الجديدة لامرأة بعمر 40 سنة من أهالي منطقة الحبيبية والحالة الثانية لامرأة بعمر 50 سنة تسكن مدينة الصدر قطاع 67 والثالثة لرجل بعمر 56 سنة من أهالي الباب الشرقي.