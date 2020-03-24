صحة الكرخ: تخوف المواطنين من الحجر الصحي تسبب بارتفاع الوفيات بفايروس كورونا

أكدت دائرة صحة الكرخ، أن ١٧ حالة وفاة سجلت بفايروس كورونا في العاصمة بغداد حصلت بسبب عدم مراجعة المستشفيات والتخوف من الحجر الصحي.

وقال مدير الصحة العامة في صحة الكرخ نازك الفتلاوي في تصريح صحفي، إن فرض حظر التجوال الصحي ستظهر اهميته خلال ثلاثة ايام كون جميع الاصابات سجلت قبل إعلان الحظر، لافتا إلى أن بعد ثلاثة أيام سيبين مدى فعالية حظر التجوال عبر انحسار الفايروس أو انتشاره.

وأضاف أن دوائر الصحة مسيطر في الوقت الحالي على انتشار الفايروس رغم تسجيل إصابات داخلية، مبينا أن عدم وعي المواطنين وتخوفهم من الحجر الصحي تسبب بارتفاع عدد الوفيات.

وأوضح أن ١٧ حالة وفاة سجلت بفايروس كورونا بسبب عدم مراجعة المستشفيات والتخوف من الحجر الصحي، مبينا أن أغلب الوفيات سجلت في منازل المواطنين وليس في المستشفيات.