المجمع الفقهي العراقي يناشد الحكومة الإفراج عن المعتقلين

ناشد المجمع الفقهي العراقي الحكومة بالإفراج عن المعتقلين كإجراء وقائي لعدم تفشي فايروس كورونا.



وقال المجمع في بيان : في ظل هذا الظرف العصيب الذي يشهده بلدنا وسائر دول العالم من خطر وباء عالمي وجائحة متمثلة بفايروس كورونا، والذي ثبت طبياً أنه ينتشر في التجمعات البشرية، اتخذت السلطات إجراءً وقائياً وتدبيراً احترازياً للسيطرة عليه بمنع أي مظهر من مظاهر التجمع البشري ابتداءً بغلق المدارس والجامعات والأسواق والمساجد والدوائر الحكومية ما عدا التي تقوم بدورها في مواجهة هذا الخطر المحدق من مؤسسات صحية وخدمية وأمنية، بلغ ذروته بفرض حظر التجوال الذي أقرته لجنة 55 المشكلة بقرار ديواني سنة 2020.



وأضاف : انسجاماً مع سياسة تقليل التجمعات البشرية يدعو المجمع الفقهي العراقي الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى إلى العمل على تفعيل قانون العفو العام وتوسيع دائرته والتعجيل بإجراءات تنفيذه كلياً، لتقليل فرصة تحول السجون إلى بؤر وحواضن لفايروس كورونا المستجد، فتمثل تهديداً حقيقياً للمجتمع العراقي برمته، علماً أن بعض الدول اتخذت مثل هذه الخطوة لتعزيز السيطرة على هذا الوباء العالمي.

ولا سيما أن من المسجونين من هو مظلوم أو لم يكتمل القطع بثبوت التهمة عليه، ولاشك أن رفع الحيف عن المظلومين من أعظم القربات التي توجب نزول الرحمات و دفع النقم والبليات.