بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 آذار 2020 09:27 ص

وزير الخارجيّة يبحث مع بلاسخارت الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة

محمد علي الحكيم
التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع الممثلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت.

وجرى في اللقاء، بحث سُبُل تجسير التعاون الثنائيّ بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، والمنطقة.

وأعربت بلاسخارت عن استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق في إطار تعزيز جُهُود مكافحة فايروس كورونا.

وأشاد الحكيم بالجهود التي بذلتها بعثة يونامي في العراق، ودورها في تقديم العون، والمساندة.
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