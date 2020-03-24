بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 آذار 2020 09:22 ص

صالح يبحث مع وزير الصحة والممثلة الأممية وممثل الصحة العالمية جهود مكافحة فايروس كورونا

برهم-صالح
بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الصحة جعفر علاوي والممثلة الأممية جينين بلاسخارت وممثل الصحة العالمية أدهم إسماعيل جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأكد صالح، أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفايروس.

وأضاف أن الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً للعالم بأسره، ويتطلب تضافر وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية والشعوب لضمان صحة وسلامة الإنسانية جمعاء.

وأشاد صالح بجهود وزارة الصحة و الكادر الطبي في مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الجميع.

وجرى، خلال الاجتماع، بحث تطورات الوضع الصحي في البلاد والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، فضلاً عن تقييم الاستعدادات والخطط الموضوعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية بهذا الشأن.
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