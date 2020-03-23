وفاة أحد المشتبهين بإصابته بفايروس كورونا في كربلاء

أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بوفاة أحد المشتبهين بإصابته بفيروس كورونا في المحافظة.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن رجلا بعمر 42 عاما توفي صباح اليوم داخل المكان المخصص للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية.



وأضاف المصدر، أن المتوفي كان قد دخل يوم امس المستشفى وأجرى الفحوصات بعد ظهور أعراض الإصابة وارسلت عينته إلى مختبرات الصحة العامة في بغداد ولم تتأكد اصابته بالفيروس لغاية الآن.