سائرون: القوى السياسية لا ترغب بانتخابات مبكرة.. والسورجي: لن نعترض على الحكومة في هذه الحالة!

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، أن معظم القوى السياسية لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن تحالف سائرون يؤيد إجراء الانتخابات من دون شروط وفقا للقانون والمفوضية الجديدة من دون العودة للقانون السابق.

وقال علي في تصريح صحفي، إن معظم الكتل والتحالفات السياسية لا ترغب بالعمل بقانون الانتخابات الجديد باستثناء تحالف سائرون حيث يرغب بتمرير وانهاء العقبة الموجودة في هذا القانون.

وأضاف أن القوى السياسية تطالب بإجراء الانتخابات المبكرة وفقا لشروط احدها يشترط اقامتها وفقا للقانون الجديد الذي مازال غير موجود وبعضها يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وأخرى بإعادة هيبة الدولة.

وبين أن تحالف سائرون يؤيد اجراء الانتخابات المبكرة من دون أي شروط، وفقا للقانون الانتخابات ومفوضية مستقلة جديدة، بعيدا عن العودة الى القانون السابق.

من جانبه، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن الأكراد لن يعترضوا على تشكيل الحكومة الجديدة في حال قدمت شخصيات معروفة لدى الشعب والأحزاب الكردية، لافتا الى ان الحكومة يجب ان تطبق نصوص الدستور من دون غبن لاحد المكونات.



وقال السورجي في تصريح صحفي، إن موقف الأكراد مازال ثابتا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ولا يوجد إصرار كردي للحصول على وزارات معينة.

وأضاف أن الأكراد لن يقدموا شخصيات مرشحة للكابينة الوزارية الجديدة وسيكون الامر متروكا للمكلف بتشكيل الحكومة، حيث ان مطاليب الاكراد لم تتغير وهي تطبيق الدستور”.

وبين أن اتهام الاكراد بفرض شخصيات معينة ليكونوا وزراء في الحكومة التي ستشكل في الأيام المقبلة، اتهام غير صحيح، لكن يتوجب المجيء بشخصيات معروفة لدى الشعب الكردي واحزابه.