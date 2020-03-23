نائب : الخلافات مستمرة بين الكتل الشيعية حول الزرفي والاسماء البديلة عنه !!

اكد النائب عن تيار الحكمة عباس سروط استمرار الخلافات بين الكتل الشيعية على تكليف عدنان الزرفي وعلى الاسماء المطروحة بديلة عنه.



وقال سروط في تصريح صحفي :" ان بعض الكتل الشيعية معترضة على طريقة تكليف عدنان الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء واخرى رافضة لتغييره "، لافتا الى :" ان الكتل الشيعية تعقد يوميا اجتماعات مكثفة للخروج بموقف موحد" .



واوضح انه :" تم في اجتماعات الكتل الشيعية طرح اسماء ثلاث شخصيات من رؤساء الجامعات لتولي منصب رئيس الوزراء ولكن لم يتم الاتفاق على اي منها لغاية مساء يوم امس".



وبين انه :" من الصعوبة تمرير كابينة عدنان الزرفي في البرلمان لرفض بعض الكتل الشيعية له ، فيما يمكن ان يكون الخيار ان يعتذر عدنان الزرفي عن التكليف والاتفاق على شخصية غيره لرئاسة الوزراء".