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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 آذار 2020 01:06 م

الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ 1812 وأكثر من 23 ألف إصابة

كورونا

أعلن متحدث وزارة الصحة فى إيران كيانوش جهان بور، اليوم الاثنين، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1812 شخصا، والإصابات بلغت 32 ألفا و49 شخصا، ومتعافيين 8376.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني ومساعد الشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري، عن إنشاء القوات البرية فى الجيش مستشفى ميدانى بسعة 2000 سرير خلال 48 ساعة فى العاصمة طهران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع المحافظات الإيرانية، لاسيما فى العاصمة طهران التى تحتل المرتبة الأولى فى اعداد الإصابات.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد  "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

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