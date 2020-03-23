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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 آذار 2020 12:53 م

النقل تُسير رحلة جوية استثنائية لعودة العراقيين العالقين في مصر الى العراق غدا

وزارة النقل


أعلنت وزارة النقل العراقية ،عن تسيير رحلة جوية أستثنائية أستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني 55لسنة 2020 على متن أحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لعودة المواطنين العراقيين والطلاب من مصر الى أرض الوطن  غدا. 

وقال وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ،ان الوزارة تدعو المواطنين الراغبين في العودة الى البلاد من الذين يحملون تذاكر سفر (عودة) ومن الذين دخلوا مصر بأفواج سياحية والطلبة العالقين في مصر بسرعة التوجه الى مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة  اليوم  لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذاكر سفر جديدة. 

 واضاف انه تم العمل على تهيئة هذه الرحلة بعد التنسيق مع سفارتنا هناك والسلطات المصرية ذات الصلة لتسهيل اجراءات العودة للعراقيين بأسرع وقت ممكن.

ف.ا
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