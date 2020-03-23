البنك المركزي يبلغ البرلمان بتأمين جميع رواتب الموظفين



كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، عن، ان البنك المركزي ابلغ مجلس النواب بتأمين جميع رواتب الموظفين رغم الازمة المالية الراهنة، فيما بين ان الازمة المالية مسيطر عليها في الوقت الحالي.



وقال عليوي في تصريح صحفي ان “رئيس البنك المركزي ابلغ مجلس النواب بان رواتب الموظفين وجميع الالتزامات المالية للحكومة مؤمنة ومسيطر عليها في ظل الازمة المالية الراهنة بعد انهيار اسعار النفط العالمية”، لافتا الى ان “هبوط اسعار النفط مسيطر عليها في الوقت الحالي”.



واضاف ان “مجلس النواب سيعقد جلسة لمناقشة تدهور اسعار النفط وارتفاع العجز المالي بموازنة ٢٠٢٠ بعد رفع حظر التجوال الصحي في العاصمة بغداد وعموم محافظات البلاد”، مبينا ان “البرلمان سيضع حلولا استراتيجية لتفادي ارتفاع العجز بموازنة ٢٠٢٠”.



ف.ا