عمليات بغداد تعلن القبض على ٧٩١ مواطنا وحجز ٣٣١ عجلة ودراجة نارية لمخالفتهم حظر التجوال



اعلنت قيادة عمليات بغداد عن القاء القبض على ٧٩١ مواطنا وحجز ٣٣١ عجلة ودراجة نارية لمخالفتهم حظر التجوال.



وقالت في بيان انه رغم تاكيداتنا السابقة على أهمية الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة، الا ان البعض يعمد على خرق هذا الحظر، وعليه فإن قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل مع هؤلاء، فقد تم القاء القبض على ٧٩١ مخالفاً، كما حجزت ٣٣١ عجلة ودراجة نارية وبلغ عدد الغرامات ١٤٥٥٢ غرامة وهذه الإعداد منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية ٢٢ من الشهر ذاته ، ومازالت قواتنا الامنية مستمرة باجراءاتها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون .



ف.ا