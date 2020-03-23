خلية الأزمة تحذر العراقيين من مصير ايران وايطاليا





اكدت خلية الأزمة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، أن احكام السيطرة على تفشي الفيروس يعتمد على بقاء المواطنين في منازلهم.



وقال نائب رئيس الخلية جاسم الفلاحي في تصريح صحفي، إن "الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة جاءت ضمن تعليمات منظمة الصحة العالمية من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد، على الرغم من تسجيل الإصابات لدى المواطنين".



وأضاف أن "العراق يعتبر أفضل من الدول المحيطة به بالنسبة الإصابات، بالإضافة أن الإجراءات التي تتخذها الخلية تمنع من تسجيل الآلاف من الإصابات".



واكد "أن الوضع بالعراق لن يكون كوضع الصين وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإيران ودول أخرى، إلا أن ذلك يتوقف على التزام المواطنيين البقاء في منازلهم بمدة لا تقل عن 14 يوماً".



ف.ا