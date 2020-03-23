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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 آذار 2020 11:18 ص

نائب يطالب بايجاد الية لتطبيق قانون العفو العام واخراج السجناء بسبب انتشار فيروس كورونا

أحمد المشهداني


طالب القيادي في تحالف القوى النائب احمد المشهداني  أصحاب القرار بايجاد  الية لتطبيق قانون العفو العام بسبب أنتشار فايروس كورونا  .

وقال المشهداني في بيان انه فـي الوقـت الـذي تستعـد دول العالـم أجمـع لمواجهـة خطـر انتشـار فيـروس كورونـا الجديـد ومـن ضمنهـا بلدنـا العـراق، وإذ نَشُـد علـى أيـدي الحكومـة وخليـة الأزمـة بقراراتهـا الوقائيـة للحـد مـن إنتشـار الفيـروس فـي العـراق لسلامـة مواطنينـا فإننـا نوجـه نـداء عاجـلاً نخاطـب فيـه ضمائـر جميـع السياسييـن وأصحـاب القـرار وقـادة الكتـل السياسيـة فـي البلـد وجميـع النـواب والقيـادات التشريعيـة والتنفيذيــة للنظـر بعيـن الرحمـة والعطـف لملـف المعتقليـن لإقـرار قانـون العفـو العـام أو قـرار يضمـن آليـة خـروج المعتقليـن أو تقليـل أعدادهـم حفاظـاً علـىٰ أرواحهـم بسبـب انتشـار الفيـروس .

واوضح ان السجون مكتظة  باعداد السجناء والمعتقلين ممـا يُنـذر بكارثـة صحيـة فـي السجـون لا يُحمـد عقباهـا ولا يسعنـا أن نخسـر أحـداً فكـل عراقـي يجـب أن ينعـم بالحقـوق أسـوةً بغيـره لا سيمـا الحقـوق الصحيـة.

 واشار الى  ان موضـوع ملـف المعتقليـن فـي هـذا الوقـت الحـرج يتطلّـب التفكيـر فيـه بعمـق إنسانـي بعيـد عـن المناكفـات بشتّـىٰ أنواعهـا متخلّيـن عـن جميـع الإنتمـاءات سـوىٰ إنتمنائنـا الإنسانـي الـذي نتشـارك بـهِ مـع كـل البشريـة التـي توحـدّت فـي حميـع أنحـاء العالـم للدفـاع عـن الوجـود البشـري.

ف.ا
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