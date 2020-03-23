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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 آذار 2020 11:12 ص

الكعبي يبحث مع عبد المهدي تضمين مقررات خلية الازمة النيابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

حسن-الكعبي

بحث حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب  مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، بحضور  اعضاء لجنة الازمة النيابية المكلفة لمواجهة وباء كورونا تضمين مقررات خلية الازمة النيابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء .

وشدد الكعبي على ضرورة الاسراع في التصويت على القرارات النيابية المساندة لعمل لجنة الامر الديواني ٥٥ والمكلفة لمجابهة وباء كورونا ، لافتا ان جميع التوصيات لها تماس مباشر بالسيطرة على الفايروس وضمان عدم انتشاره سيما فقرة " التريث في احالة الاطباء والكوادر الصحية على التقاعد استنثناء من قانون التقاعد والمعدل " ، وكذلك التعاقد مع " الاطباء والكوادر الصحية المتقاعدين سابقاً وخريجي الاختصاصات الطبية والصحية للعام الماضي " لدعم القطاع الصحي بهم والتهيؤ الى اي حالات طارئة في المستقبل و تعزيز النقص الحاصل في الملاكات الصحية والطبية . 

و دعا الى وجوب تسهيل تمويل لجنة خلية الازمة الحكومية بالاموال اللازمة لشراء المواد الطبية والمستلزمات لمواجهة خطر الفايروس وكذلك استثناء اللجنة من تعليمات العقود الحكومية . 

وطالب بتوزيع حصص غذائية على المواطنين طيلة ايام الحظر ، وتوزيع الرواتب والاجور الخاصة بالموظفين والمتعاقدين لمساعدتهم في تجاوز هذه الازمة . 

ف.ا
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