الكعبي يبحث مع عبد المهدي تضمين مقررات خلية الازمة النيابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء



بحث حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، بحضور اعضاء لجنة الازمة النيابية المكلفة لمواجهة وباء كورونا تضمين مقررات خلية الازمة النيابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء .



وشدد الكعبي على ضرورة الاسراع في التصويت على القرارات النيابية المساندة لعمل لجنة الامر الديواني ٥٥ والمكلفة لمجابهة وباء كورونا ، لافتا ان جميع التوصيات لها تماس مباشر بالسيطرة على الفايروس وضمان عدم انتشاره سيما فقرة " التريث في احالة الاطباء والكوادر الصحية على التقاعد استنثناء من قانون التقاعد والمعدل " ، وكذلك التعاقد مع " الاطباء والكوادر الصحية المتقاعدين سابقاً وخريجي الاختصاصات الطبية والصحية للعام الماضي " لدعم القطاع الصحي بهم والتهيؤ الى اي حالات طارئة في المستقبل و تعزيز النقص الحاصل في الملاكات الصحية والطبية .



و دعا الى وجوب تسهيل تمويل لجنة خلية الازمة الحكومية بالاموال اللازمة لشراء المواد الطبية والمستلزمات لمواجهة خطر الفايروس وكذلك استثناء اللجنة من تعليمات العقود الحكومية .



وطالب بتوزيع حصص غذائية على المواطنين طيلة ايام الحظر ، وتوزيع الرواتب والاجور الخاصة بالموظفين والمتعاقدين لمساعدتهم في تجاوز هذه الازمة .



ف.ا