هكذا يسهم لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين في مكافحة كورونا

قرر لاعب المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية، أيمن حسين، دعم إجراءات مكافحة تفشي فايروس كورونا على طريقته الخاصة.



وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد :"إن أيمن حسين قرر الإسهام في القضاء على فايروس كورونا في العراق ".



وأضاف :"أن اللاعب اسهم ، بمساعدة مجموعة من المتطوعين بمركز الشباب والرياضة في كركوك ، في صناعة وخياطة (الكمامات) وتوزيعها على المواطنين في المحافظة ".



يذكر أن اللاعبين العراقيين اكدوا دعمهم لخلية الازمة من اجل محاربة فايروس كورونا.