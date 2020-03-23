علاء عبد الزهرة يحافظ على لياقته في منزله

استغل نجم نادي الشرطة، علاء عبد الزهرة، فترة توقف دوري الكرة الممتاز بالقيام بالتدريبات المنزلية.
وقال عبد الزهرة في تصريح صحفي :" ان توقف مباريات دوري الكرة الممتاز، سيؤثر سلباً على اللياقة البدنية للاعبين، حيث سيسبب الانقطاع عنها تراجعا كبيرا للياقة ".
واضاف :" ان حياة الجماهير واللاعبين اهم من كل شيء ، وكذلك فنحن لن نجلس من غير تدريبات، حيث استغل فترة التوقف بالتدريبات المنزلية للحفاظ عللى اللياقة ".
ومن المؤمل ان يعود دوري الكرة الممتاز مطلع شهر نيسان / ابريل المقبل.
وقال عبد الزهرة في تصريح صحفي :" ان توقف مباريات دوري الكرة الممتاز، سيؤثر سلباً على اللياقة البدنية للاعبين، حيث سيسبب الانقطاع عنها تراجعا كبيرا للياقة ".
واضاف :" ان حياة الجماهير واللاعبين اهم من كل شيء ، وكذلك فنحن لن نجلس من غير تدريبات، حيث استغل فترة التوقف بالتدريبات المنزلية للحفاظ عللى اللياقة ".
ومن المؤمل ان يعود دوري الكرة الممتاز مطلع شهر نيسان / ابريل المقبل.