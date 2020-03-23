بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 23 آذار 2020
آخر الأخبار
الزرفي يسمي تحدياته ويحذر من عقوبات دولية.. وتحالف العامري يحاول تغيير موقف الكرد والسنة من الزرفي سائرون: القوى السياسية لا ترغب بانتخابات مبكرة.. والسورجي: لن نعترض على الحكومة في هذه الحالة! "صادقون" : برهم صالح اصبح اكثر شخصية جدلية في الدولة العراقية ! نائب : الخلافات مستمرة بين الكتل الشيعية حول الزرفي والاسماء البديلة عنه !! شركة صينية تفوز بعقد لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي ائتلاف العبادي : تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء مخالفة دستورية الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ 1812 وأكثر من 23 ألف إصابة النقل تُسير رحلة جوية استثنائية لعودة العراقيين العالقين في مصر الى العراق غدا مكتب رئيس الوزراء يوجه بتسهيل مهمة موظفي الصيانة في شركات الانترنت والهواتف النقالة البنك المركزي يبلغ البرلمان بتأمين جميع رواتب الموظفين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 آذار 2020 10:37 ص

علاء عبد الزهرة يحافظ على لياقته في منزله

علاء عبد الزهرة
استغل نجم نادي الشرطة، علاء عبد الزهرة، فترة توقف دوري الكرة الممتاز بالقيام بالتدريبات المنزلية.

وقال عبد الزهرة في تصريح صحفي :" ان توقف مباريات دوري الكرة الممتاز، سيؤثر سلباً على اللياقة البدنية للاعبين، حيث سيسبب الانقطاع عنها تراجعا كبيرا للياقة ".

واضاف :" ان  حياة الجماهير واللاعبين اهم من كل شيء ، وكذلك فنحن لن نجلس من غير تدريبات، حيث استغل فترة التوقف بالتدريبات المنزلية للحفاظ عللى اللياقة ".

ومن المؤمل ان يعود دوري الكرة الممتاز مطلع شهر نيسان / ابريل المقبل.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أيمن حسين،

هكذا يسهم لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين في مكافحة كورونا 23 آذار 2020 10:43 ص

هارون أحمد

ناد سويدي يستعين بلاعبين عراقيين للتأهل إلى الدوري الممتاز 22 آذار 2020 10:07 ص

سلة زاخو

لاعب سلة بنادي زاخو: تم طردنا من الفندق لعدم تسديد أجور السكن! 22 آذار 2020 09:58 ص

الاتحاد العراقي لكرة القدم

اتحاد الكرة يستجيب لطلب "فيفا" بشأن اللائحة الداخلية 21 آذار 2020 11:27 ص

شنيار أحمد

ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا ثم تنفي 20 آذار 2020 03:27 م

8263b8c6-010b-4faa-a86b-14f733ee341d_16x9_1200x676

مصانع العطور الفرنسية الفاخرة تتحول لتصنيع المعقمات بسبب كورونا 19 آذار 2020 05:13 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

الفنانة «هند البحرينية» تصاب بفيروس كورونا .. وأحلام تواسيها 19 آذار 2020 03:46 م

159-092752-challenges-await-designated-prime-minister-iraq-2

10 مزارات عالمية تتحول لمتاحف أشباح بسبب كورونا 19 آذار 2020 12:48 م

التعليقات