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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 آذار 2020 10:20 ص

كورونا يؤجل عودة 590 أسرة نازحة إلى مساكنها في ديالى

عبد الخالق العزاوي
قررت السلطات المحلية في محافظة ديالى تأجيل عودة 590 أسرة نازحة إلى مناطقها المستعادة في المحافظة بسبب تداعيات فايروس كورونا.

وقال النائب عن ديالى عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي :" في ظل الاوضاع الراهنة ، خاصة تداعيات انتشار فايروس كورونا وتمديد الحظر الشامل في كل مناطق ديالى ، تم الاتفاق على تأجيل عودة 590 اسرة نازحة الى منازلها في قاطع شمال قضاء المقدادية (  45 كم شمال شرق بعقوبة) الى حين زوال خطر الفايروس ورفع الحظر الشامل ".

وأضاف العزاوي:"  ان قرار التأجيل  اتخذ بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى والاجهزة الامنية  الاخرى من اجل الالتزام بالضوابط التي اقرتها خلية الازمة الحكومية بمنع التجوال لتفادي اي انتشار لفايروس كورونا "، مؤكدا :"ان عودة هذه الاسر مرتبطة بالاوضاع الراهنة ومدى تهيئة الاجواءالمناسبة ".
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