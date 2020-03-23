سائرون: المكلف قد لا ينال الثقة .. وموقفنا منه "حيادي"

أعلنت كتلة "سائرون" النيابية اتخاذ موقف "الحياد" تجاه رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، لافتة إلى أنه قد لا ينجح في الحصول على ثقة البرلمان بتشكيل حكومته.



وأوضح النائب عن الكتلة بدر الزيادي في تصريح صحفي :" أن تحالف سائرون لغاية اللحظة لم يتخذ موقفاً رسمياً بشان دعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من عدمه، وما يشاع في وسائل الاعلام عن دعم سائرون للزرفي غير صحيح".



وأضاف :" ان الزرفي المدعوم من ائتلاف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، يواجه اليوم مشكلة كبيرة هي رفضه من الكتل الشيعية ".



وبين الزيادي :"أن الزرفي سيشكل الكابينة الوزارية ويحضر فيها الى مجلس النواب، الا انه قد لا ينجح في الحصول على ثقة البرلمان ".