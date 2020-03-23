خبير اقتصادي: البنك المركزي يستطيع الحفاظ على سعر الدولار .. لكن لفترة محددة

أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن البنك المركزي يمتلك احتياطات تمكنه من الحفاظ على سعر صرف الدولار لفترة معينة، لافتا إلى :" أن الطلب سيكون أكبر على الدولار في حال لم يتمكن العالم من السيطرة على فيروس كورونا في الربع الثاني من العام الجاري ".



وقال قصي في تصريح صحفي، "إن السياسة النقدية مسيطرة على سعر صرف الدولار ، والمصارف لم تتأثر بعمليات ضخ النقد العراقي او العملة الأجنبية ".



وأضاف :"أن إيرادات العراق انخفضت جراء انخفاض سعر النفط ، و من الممكن ان نشهد عدم قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على تمويل كمية الدولار المطلوبة في البيئة المحلية ، لكن ليس للفترة الحالية ".



واكد :" ان البنك المركزي يمتلك احتياطات تمكنه من حفظ الاستقرار باسعار الدولار لكن لفترة معينة ".