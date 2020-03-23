تحالف العامري : تكليف الزرفي أمر مبيت من برهم صالح!

وصف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، تكليف عدنان الزرفي بمنصب رئاسة الوزراء ، بأنه :" جاء بضغط وتدخل أمريكي، وهو أمر مبيت من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح ".



وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح صحفي :"إن صالح والزرفي هما رجلا الولايات المتحدة الامريكية ، وتعول عليهما بتحقيق بقاء قواتها القتالية "، مبينا :" ان الزرفي هو مرشح امريكا وتتحرك اليوم لتحقيق حصوله على منصب رئاسة الوزراء ".



وأضاف الموسوي :" ان صالح خرق الدستور بعدم تكليفه مرشح الكتلة الاكبر ، وذهابه لترشيح الزرفي خلافا لما اتفقت عليه اللجنة السباعية" .

