تحالف الحلبوسي: رئيس الوزراء المكلف يمتلك القدرة لإدارة المرحلة الانتقالية

اعتبر تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي ، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يمتلك القدرة لإدارة المرحلة الانتقالية في العراق.
وقال القيادي في التحالف حيدر الملا في تصريح صحفي :" ان انتقال السلطة في العراق الى الجيل الثاني هو بحد ذاته خطوة ايجابية، فالخط الاول اصبح جزءاً من الازمة، وليس له القدرة على حلها ".
ورأى الملا :" ان شخصية رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ومن خلال المواقع التي شغلها، تؤهله لادارة المرحلة الانتقالية في العراق ووقف الانحدار الذي يواجه الدولة العراقية ".
وقال القيادي في التحالف حيدر الملا في تصريح صحفي :" ان انتقال السلطة في العراق الى الجيل الثاني هو بحد ذاته خطوة ايجابية، فالخط الاول اصبح جزءاً من الازمة، وليس له القدرة على حلها ".
ورأى الملا :" ان شخصية رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ومن خلال المواقع التي شغلها، تؤهله لادارة المرحلة الانتقالية في العراق ووقف الانحدار الذي يواجه الدولة العراقية ".