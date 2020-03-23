تحالف الحلبوسي: رئيس الوزراء المكلف يمتلك القدرة لإدارة المرحلة الانتقالية

اعتبر تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي ، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يمتلك القدرة لإدارة المرحلة الانتقالية في العراق.



وقال القيادي في التحالف حيدر الملا في تصريح صحفي :" ان انتقال السلطة في العراق الى الجيل الثاني هو بحد ذاته خطوة ايجابية، فالخط الاول اصبح جزءاً من الازمة، وليس له القدرة على حلها ".



ورأى الملا :" ان شخصية رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ومن خلال المواقع التي شغلها، تؤهله لادارة المرحلة الانتقالية في العراق ووقف الانحدار الذي يواجه الدولة العراقية ".