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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 آذار 2020 09:37 ص

تحالف الحلبوسي: رئيس الوزراء المكلف يمتلك القدرة لإدارة المرحلة الانتقالية

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اعتبر تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي ، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يمتلك القدرة لإدارة المرحلة الانتقالية في العراق.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا في تصريح صحفي :" ان انتقال السلطة في العراق الى الجيل الثاني هو بحد ذاته خطوة ايجابية، فالخط الاول اصبح جزءاً من الازمة، وليس له القدرة على حلها ".

ورأى الملا :" ان  شخصية رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ومن خلال المواقع التي شغلها، تؤهله  لادارة المرحلة الانتقالية في العراق ووقف الانحدار الذي يواجه الدولة العراقية ".
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