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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 آذار 2020 09:33 ص

ندى شاكر: فريق الزرفي باشر باختيار الكابينة الوزارية

ندى-شاكر-جودت
أعلنت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، "أن فريق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي باشر باختيار الكابينة الوزارية "، مشيرة إلى :" أن الزرفي سيشكل حكومته بحسب استحقاقات المكونات ".

وقالت جودت في تصريح صحفي :"إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي منح الضوء الاخضر لفريقه السياسي للمباشرة باختيار الشخصيات التي سيتم ترشيحها للحقائب الوزارية ".

وأضافت :"أن الزرفي حدد للفريق مواصفات اختيار شخصيات الكابينة الوزارية المقبلة ، منها مراعاة الاستحقاق الانتخابي للمكونات  واختيار شخصيات مستقلة ومهنية وكفوءة ".
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