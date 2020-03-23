ندى شاكر: فريق الزرفي باشر باختيار الكابينة الوزارية

أعلنت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، "أن فريق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي باشر باختيار الكابينة الوزارية "، مشيرة إلى :" أن الزرفي سيشكل حكومته بحسب استحقاقات المكونات ".



وقالت جودت في تصريح صحفي :"إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي منح الضوء الاخضر لفريقه السياسي للمباشرة باختيار الشخصيات التي سيتم ترشيحها للحقائب الوزارية ".



وأضافت :"أن الزرفي حدد للفريق مواصفات اختيار شخصيات الكابينة الوزارية المقبلة ، منها مراعاة الاستحقاق الانتخابي للمكونات واختيار شخصيات مستقلة ومهنية وكفوءة ".