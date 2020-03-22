تقرير| حظر التجول بشكله الحالي في بغداد لن يفيد ولابد من قرارات حاسمة ووقف تدفق الإيرانيين

أكد خبراء ومراقبون، أن فرض حظر التجوال بشكله الحالي وبالمدة الحالية في العراق لن يفيد، بل العكس سيزيد أزمة كورونا.

وقالوا إن العراق على خط المواجهة الأمامي مع إيران وفي صدارة النكبة الإيرانية بكورونا مباشرة.

وشددوا أن الوطن بحاجة إلى قرارات أكثر حسما لحماية العراقيين، ومنها منع تدفق الإيرانيين نهائيا إلى العراق ومنع زيارات الأئمة وتكاتف الدولة لهزيمة الوباء.

وأكد وزير الصحة الأسبق صالح الحسناوي، أن قرار منع التجوال، المتخذ من قبل الحكومة العراقية في بغداد لمدة 6 أيام كمرحلة أولية، لن يجدي نفعاً في مواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن السبب يعود إلى أن معدل حضانة الفيروس 14 يوماً. وقال الحسناوي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن على خلية الأزمة الاعتماد على الدلائل العلمية المعتمدة دولياً قبل اتخاذ اي قرار"، موضحاً "قرار منع التجوال لمدة أسبوع لن يجدي نفعاً"، عازياً السبب إلى أن "معدل فترة حضانة المرض 14 يوماً.

ياتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بـ6 محافظات عراقية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إنه، تم إجراء 61 فحصاً في مختبر الصحة العامة المركزي، وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 موزعة كالتالي: 4 حالات في الرصافة، 5 حالات في النجف، 3 حالات في بابل، حالة واحدة في ذي قار، حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في كربلاء".وأضاف البيان أن "عدد الوفيات، حالة واحدة في ذي قار"، متابعاً أنه يكون مجموع الإصابات الكلي: 192، الوفيات الكلي 13.

وأعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، تعليق كافة الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا. كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وأيضاً فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية.

وقالت خلية الأزمة الخاصة لمواجهة الفيروس، في بيان، إن الحظر يشمل تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس لغاية التاريخ نفسه، على أن يتم إعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.

وقررت خلية الأزمة المشكلة، في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، إضافة إلى العاصمة بغداد، تمديد حظر التجوال كإجراء احترازي صحي لتقليل التجمعات البشرية ومنع الاختلاط على نطاق واسع. وقالت بغداد إنها ستفرض غرامات مالية على المخالفين للحظر، وستحجز مركباتهم المخالفة طيلة مدة منع التجول.

ويرى مراقبون، أن الاختلاط بالإيرانيين هو الخطر الأكثر بروزا في العراق، فإيران في نكبة بسبب وباء كورونا ولا يمكن استمرار الزيارات وفتح البلاد أمام زيارات الأئمة وغيرها ثم التوقع أن ينحسر وباء كورونا.