خلال 24 ساعة.. 172 إصابة جديدة بفايروس كورونا في 11 دولة عربية

ما زال فايروس كورونا يوسع انتشاره الكبير في العالم والدول العربية، فقد أصيب نحو 172 شخصاً جديداً في 11 دول عربية بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأصدرت وزارات الصحة، في تلك الدول بيانات بشأن تطورات الفيروس في كافة أنحاء المدن بها، حيث أفادت بوجود 2160 مصاباً بها.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 21 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 214 إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات، بينما توزعت الإصابات على 6 مناطق. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 حالة، فيما تم شفاء 52 شخصاً.

وفي الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة تسجيل 17 حالة جديدة، مؤكداً ثبوت إصابة تلك الحالات بالفيروس المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 176 حالة، فيما تم شفاء 27 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبیة في العناية المركزة فقد بلغ عددھا 5 حالات منھا حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة، فیما بلغ عدد المسوحات المخبریة 16038 مسحة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 15 حالة جديدة بالفيروس المستجدّ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 99 إصابة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن رصد وتسجيل 13 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة. وبذلك بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس بالدولة نحو 153 حالة، فيما تم تعافي 38 حالة وذلك بعد الكشف 7 حالات تعافي جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بالمملكة إلى 392 حالة.

فيما تعافى 8 أشخاص جدد، وبذلك ارتفع عدد المتعافين إلى 16 حالة حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في المملكة يصل 43 عاماً.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 187 حالة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع إجمالي عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا بالبلاد إلى 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر أمس، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما كشفت الوزارة عن وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عاماً من محافظة الجيزة أيضاً.

في تونس، فقد أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أمس السبت، اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 60 حالة مؤكدة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 52 حالة وذلك بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52 إصابة.

وكشف المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه اعتباراً من اليوم الأحد سيكشف رئيس الوزراء محمد اشتية عن تدابير وإجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي الفيروس، وتقليص مساحة انتشاره.

وقد خصصت 7 دول عربية 81.5 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات من تداعيات تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنف مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية بـ "الوباء".

وعالمياً، ارتفع عدد مصابي عدوى "كورونا" إلى نحو 305 آلاف شخص حول العالم، مع زيادة عدد الوفيات إلى 13 ألف شخص. ولا تزال الأبحاث العالمية تسعى لاكتشاف لقاح للفيروس القاتل، مع وجود نحو 20 تجربة حالية في عدة بقاع من العالم تحاول اكتشاف علاج.