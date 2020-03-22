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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 04:36 م

التميمي : مساءلة رئيس الجمهورية تتم في ثلاث حالات فقط

صالح

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية يسأل وفقا لاحكام الدستور في ثلاث حالات، مؤكدا إمكانية إطلاق صفة المصان غير المسؤول.

وكتب التميمي على حسابه بموقع “تويتر”  قائلا “يمكن أن نطلق على رئيس الجمهورية أنه مصان غير مسوؤل بسبب الاجراءات الدستورية الصعبة وغير المستحيلة”.

واضاف انه “يجب أن يكون هناك طلب مسبب بالأغلبية المطلقة للبرلمان لمساءلة رئيس الجمهورية عن احد الاسباب الحصرية الخيانة العظمى او الحنث باليمين او انتهاك الدستور، وبعد هذه المساءلة وجمع الأدلة يرفع الأمر من البرلمان إلى المحكمة الاتحادية”.

وتابع انه “بعد صدور قرار الإدانة من المحكمة الاتحادية يعاد الملف إلى البرلمان للتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الاعظاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد .بعد وصول قرار الإدانة”.

وبين ان “هنا وبعد كل هذه الإجراء نقول تم مساءلة رئيس الجمهورية كل ذلك وفق المواد ٩٣ فقرة سادسا و٩٣ فقرة سادسا من الدستور”.

ع د

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