عاجل.. خلية الأزمة: الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية حتى مساء السبت المقبل

قررت خلية الأزمة الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي. Copy أخبار متعلقة عاجل.. خلية الأزمة تعلن تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى السبت المقبل وزارة التجارة تتخذ مجموعة من الإجراءات لمراقبة الأسعار خلال فترة حظر التجوال ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان عاجل| السلطات الصينية تعلن خضوع كل القادمين عبر الرحلات الجوية الدولية لحجر صحي لمدة 14 يوما عبد المهدي ينفي نيته الاستمرار في رئاسة الحكومة بعد 2 مارس مصر للطيران: استئناف رحلات الطيران إلى بغداد بعد توقف دام 3 أيام