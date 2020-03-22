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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 03:47 م

مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى

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أعلن مدير ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الاحد، عن مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف شرقي الناحية.
وقال الحيالي في تصريح  له ، ان “امراة في العقد السادس من عمرها قتلت بانفجار عبوة ناسفة في بساتين قرية المخيسة في حوض الوقف شرقي ابي صيدا(25كم شمال شرق بعقوبة)”.
واضاف الحيالي، ان “امرأة عادت مع اسرتها قبل شهرين بعد رحلة نزوح استمرت اشهر عدة مؤكدا بان فريق امني من الشرطة بدء التحقيق في ملابسات الجريمة”.
وكانت قرية المخيسة قد نزحت بشكل كامل العام الماضي بسبب هجمات تنظيم داعش الارهابي قبل ان تبدا رحلة العودة من جديد قبل شهرين بعد تعهدات القوات الامنية بتامين القرية ومحيطها. 

ع د

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