عبد المهدي يوجه رسالة لخلية الأزمة بشأن كورونا

وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، يوم الأحد، رسالة إلى خلايا الأزمة في محافظات العراق المشكلة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها العراقيون قادرة على مواجهة اخطر الأزمات والتغلب عليها.

وقال عبد المهدي في رسالته ، إن “رؤساء وأعضاء خلايا الأزمة في محافظات العراق، يطيب لي أن أحيي جهودكم وتفانيكم لخدمة شعبكم ، فمنذ بدء تفشي فايروس كورونا في العالم ووصوله الى بلدنا وأنتم كما عهدناكم تخلصون النية وتشدون العزم وتواجهون الصعاب ولاتأخذكم لومة لائم حين تقتضي المصلحة العامة في اتخاذ الموقف المسؤول”.

وأضاف “سبق لبلدنا ان واجه تحديات وأزمات ومنها أزمة الفيضانات التي تعرضت لها العديد من المحافظات وكان التصدي والتعاون في افضل حالاته ، ونجحنا معا في تحويل الأزمة الى نعمة بدرء خطر الفيضانات واستثمار الموارد المائية للزراعة التي انتعشت بشكل غير مسبوق ووفرت منتجات محلية ظهرت نتائجها جلية خلال هذه الايام وحققت وفرة واستقرارا للسوق في ايام حظر التجوال”.

وأكد عبد المهدي أن “الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها شعبنا لقادرة على مواجهة اخطر الأزمات والتغلب عليها ، فقد هزم العراقيون الارهاب وسيهزمون هذا الوباء بالشجاعة التي شهد لهم بها العالم اجمع”.

ودعا عبد المهدي الى “المزيد من العمل ومضاعفة الجهود لتجنيب شعبنا خطر تفشي الفايروس والتعاون مع الجهات الصحية والامنية لتنفيذ القانون وتكثيف حملات الارشاد والتوعية الصحية حمايةً للأنفس والصالح العام”.

ع د