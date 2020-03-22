بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 آذار 2020
آخر الأخبار
خلال 24 ساعة.. 172 إصابة جديدة بفايروس كورونا في 11 دولة عربية برهم صالح يرفض استبدال عدنان الزرفي.. وينقل إليه ثلاثة مطالب أمريكية واشنطن: بغداد فشلت في حماية قوات التحالف الدولي رسالة شديدة اللهجة من واشنطن لبغداد : سنسحب عنكم الغطاء وسنوقف الميليشيات عند حدها القبض على اكثر من 300 مخالف لاجراءات الحظر في بغداد مصرف الرافدين : ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبها لدى المصرف وشمولها بالسلف نائب يطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال الصحي وعدم الاستخفاف به القبض على متهمين انتحلوا صفة جهة امنية ونصبوا سيطرة وهمية وسط اربيل حقوق الانسان تنقد اجلاء عراقيين من الهند شيخ عشيرة في ديالى يحول مضيفه الى محجر صحي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 03:41 م

عبد المهدي يوجه رسالة لخلية الأزمة بشأن كورونا

عبد المهدي

وجه رئيس مجلس الوزراء  المستقيل عادل عبد المهدي، يوم الأحد، رسالة إلى خلايا الأزمة في محافظات العراق المشكلة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها العراقيون قادرة على مواجهة اخطر الأزمات والتغلب عليها.
وقال عبد المهدي في رسالته  ، إن “رؤساء وأعضاء خلايا الأزمة في محافظات العراق، يطيب لي أن أحيي جهودكم وتفانيكم لخدمة شعبكم ، فمنذ بدء تفشي فايروس كورونا في العالم ووصوله الى بلدنا وأنتم كما عهدناكم تخلصون النية وتشدون العزم وتواجهون الصعاب ولاتأخذكم لومة لائم حين تقتضي المصلحة العامة في اتخاذ الموقف المسؤول”.
وأضاف “سبق لبلدنا ان واجه تحديات وأزمات ومنها أزمة الفيضانات التي تعرضت لها العديد من المحافظات وكان التصدي والتعاون في افضل حالاته ، ونجحنا معا في تحويل الأزمة الى نعمة بدرء خطر الفيضانات واستثمار الموارد المائية للزراعة التي انتعشت بشكل غير مسبوق ووفرت منتجات محلية ظهرت نتائجها جلية خلال هذه الايام وحققت وفرة واستقرارا للسوق في ايام حظر التجوال”.
وأكد عبد المهدي أن “الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها شعبنا لقادرة على مواجهة اخطر الأزمات والتغلب عليها ، فقد هزم العراقيون الارهاب وسيهزمون هذا الوباء بالشجاعة التي شهد لهم بها العالم اجمع”.
ودعا عبد المهدي الى “المزيد من العمل ومضاعفة الجهود لتجنيب شعبنا خطر تفشي الفايروس والتعاون مع الجهات الصحية والامنية لتنفيذ القانون وتكثيف حملات الارشاد والتوعية الصحية حمايةً للأنفس والصالح العام”. 

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل.. خلية الأزمة تعلن تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى السبت المقبل 22 آذار 2020 03:14 م

NB-215438-636408138921238908

القوى الكردية تنتظر عند باب " البيت الشيعي " !! 22 آذار 2020 02:00 م

KMO_120232_21577_1_t218_164422

خبير قانوني : اعلان حالة الطوارئ قرار نيابي بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء 22 آذار 2020 01:54 م

عدنان الزرفي

الاتحاد الاوروبي: نأمل بتشكيل حكومة عراقية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والصحية 22 آذار 2020 01:53 م

اثيل-النجيفي

اثيل النجيفي : حظوظ الزرفي بنيل ثقة البرلمان شبه معدومة ! 22 آذار 2020 01:45 م

معبر إبراهيم الخليل

إعفاء مدير معبر إبراهيم الخليل لعدم التزامه بالإجراءات الصحية 22 آذار 2020 11:41 ص

عتاب الدوري

برلمانية سابقة تطالب بإجازة محددة أو عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين قبل تفشي فايروس كورونا 22 آذار 2020 11:22 ص

فاضل الغراوي

مفوضية حقوق الإنسان تطالب مجلس القضاء بإطلاق سراح الموقوفين للحد من انتشار فايروس كورونا 22 آذار 2020 11:07 ص

التعليقات