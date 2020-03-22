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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 02:43 م

نائب يطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال الصحي وعدم الاستخفاف به

سلام الشمري

طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري المواطنين جميعاالى الالتزام بحظر التجوال الصحي الخاص بفيروس كورونا وعدم الاستخفاف به .

وقال في بيان صحفي :" ان  العالم يأن منذ اشهر من فيروس كورونا وتفشيه السريع بعشرات الدول ، التي الكثير منها تسبق العراق علميا وصحيا ".

واضاف الشمري :" ان  دولا متقدمة تقف الان عاجزة عن مواجهة هذا الخطر الكبير وبات عدد الاصابات والوفيات فيها في تزايد مستمر دون حلول سريعة ".

وشدد على :" ضرورة ان يعي الجميع في البلاد خطورة هذا الوباء وعليهم الالتزام الكامل بحظر التجوال الصحي وعدم الاستخفاف به ، خاصة وان فترة الاسبوعين المعمول بها عالميا هي الحل للقضاء على هذا الفيروس".

ف.ا
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