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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 02:32 م

حقوق الانسان تنقد اجلاء عراقيين من الهند

مفوضية حقوق الانسان

انتقد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، هبوط طائرة عراقية قادة من الهند بالرغم من قرار تعليق الرحلات الجوية.

وقال البياتي في تغريدة له، إن "خلية الأزمة علقت كل الرحلات الجوية ولغاية ٢٤ آذار ٢٠٢٠، و يوم امس وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية قادمة من الهند وعلى متنها (٢٠٩) عراقيا، علمًا ان الهند فيها (٣٣٢ ) إصابة. 

وأضاف "اذا كانت الحكومة بنفسها تخالف قراراتها  فلماذا نلوم المواطن البسيط.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية  امس وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قادمة من العاصمة الهندية لدلهي وعلى متنها عراقيون كانوا عالقين في ذلك البلد.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أرسلت الطائرة لإجلاء هؤلاء العراقيين الذين علقوا في الهند بعد إغلاق حدود الدول وتعليق الرحلات الجوية جراء مخاوف تفشي فيروس كورونا.

ف.ا
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