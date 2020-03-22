الموت يخيم على إيطاليا .. 800 وفاة في يوم واحد بكورونا و المقابر تمتليء بالجثث

ما زالت إيطاليا تسجل معدلات وفيات عالية في اليوم الواحد، حيث سجلت السبت، نحو 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا في عدد غير مسبوق في يوم واحد.



وكانت سجلت أمس وتيرة عالية في عدد حالات الوفاة، حيث أعلن أنجيلو بوريللي رئيس الحماية المدنية، الجمعة، تسجيل 627 حالة وفاة جديدة.



هذا واستمرارا لارتفاع حالات الإصابة والوفاة، أعلنت إيطاليا عن 793 حالة وفاة، و6557 إصابة جديدة في آخر حصيلة رسمية.



و أوضحت السلطات أن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل أن يصابوا بالفيروس، كالقلب أو السكري.



يأتي هذا العدد المتزايد مع تحول البلاد إلى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في أوروبا على الرغم من الإغلاق الوطني الذي حد بشكل كبير من أسباب مغادرة المواطنين لمنازلهم.

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