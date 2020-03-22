وزير الصحة : معدل الاصابات بكورونا في العراق مقبول



اعلن وزير الصحة جعفر علاوي :" ان معدل حالات الاصابة بفايروس كورونا 15 حالة يوميا ، و لدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت اعداد المصابين ".



وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت:" ان اعداد الاصابات في العراق مقبولة ولدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت ،وعلاجاتنا اثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء من فايروس كورونا".



من جانبها دعت بلاسخارت المواطنين الى الالتزام بالتوصيات الصحية وقرارات خلية الازمة.



واضافت :" ان العراق نجح حتى الان في احتواء فايروس كورونا ، الا ان التحدي مستمر ".