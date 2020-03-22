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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 02:07 م

كورونا عربيا.. اعتقال 202 مخالف للطوارئ في العراق و تونس تحذر من الاستهتار بالحجر الصحي

كورونا عربيا

لا تزال الدول العربية تعزز من إجراءاتها لموجهة فايروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا.

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 208 إصابات والوفيات 17 حالة.

وبعد مناشدة الرئاسات الثلاث العراقيين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لاسيما لجهة تجنب التجمعات وعدم الاختلاط، والبقاء في المنازل، وسط عدم التزام من قبل العديد من المواطنين، أعلنت عمليات بغداد مساء الجمعة أنه تم القبض على 202 مخالف لقرار حظر التجوال.

كما أعلنت مصر أمس إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتاً في المساجد بالتزامن مع غلق جميع الكنائس في إطار مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي كورونا شملت أيضا تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات الى ما بعد 30 مايو/‏ أيار المقبل.

وقرر شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب، أمس، إيقاف صلاتي الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين بالجامع الأزهر، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقاً من القاعدة الشرعية "صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".

ويأتي قرار الأزهر، في وقت سجلت فيه مصر 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285، الجمعة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن شخصاً آخر توفي متأثراً بالمرض ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمانية.

وسجلت السعودية 48 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الى 392، فيما أفادت برصد 8 حالات شفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة باسل الصباح، أمس، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة. كما سجلت سلطنة عمان 4 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات إلى 52 حالة حتى أمس.

وأكدت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها على «تويتر»، تماثل 13 حالة للشفاء.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تعافي 13 حالة إضافية من المصابين بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 125 حالة حتى الآن. وسجلت البحرين أصغر حالتي إصابة بكورونا، لشقيقتين تبلغ إحداهما أربع سنوات والثانية ثماني سنوات.

وأعلنت تونس أمس تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 حالة، فيما حذرت من أنها على حافة خطيرة إذا ما استمر الاستهتار بالحجر الصحي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة الى 86 إصابة.

ووفق إحصائية للوزارة تم تسجيل ثلاث وفيات فيما تماثلت حالتان للشفاء من مجموع الإصابات المعلن عنها حتى الآن فيما تم خروج 385 حالة بعد خضوعها للتحاليل المخبرية. وأعلنت السلطات المغربية وقف عمل القطارات إعتباراً من غد الأثنين.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 44 إصابة و3 وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس من 95 حتى 139 حالة.

وفي لبنان طلب رئيس لجنة الصحة في البرلمان، النائب عاصم عراجي، أمس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 24 حالة جديدة في يوم واحد، وقال إنه يطالب بذلك بسبب عدم التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وأعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحاً لتولي رئاسة الوزراء مؤخراً، عن إصابته بالفيروس.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، عدم وجود أي إصابات بالفيروس بين اللاجئين في لبنان حتى الآن.

وطلبت الحكومة السورية إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات وتعليق العمل في الجهات العامة بدءاً من اليوم الأحد.

وفي اليمن، قال وزير الصحة، ناصر باعوم، إنه تم إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد للفحوص، ولم يتم تحديد أي إصابة.

وأصدرت سلطات البلاد حزمة قرارات لمكافحة الفيروس، أبرزها تعليق الرحلات الجوية كافة لمدة أسبوعين.

وفي ليبيا، قال رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن البلاد خالية من الفيروس، لكنها ليست في وضع يؤهلها لمواجهته.

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