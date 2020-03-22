بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 آذار 2020
آخر الأخبار
خلال 24 ساعة.. 172 إصابة جديدة بفايروس كورونا في 11 دولة عربية برهم صالح يرفض استبدال عدنان الزرفي.. وينقل إليه ثلاثة مطالب أمريكية واشنطن: بغداد فشلت في حماية قوات التحالف الدولي رسالة شديدة اللهجة من واشنطن لبغداد : سنسحب عنكم الغطاء وسنوقف الميليشيات عند حدها القبض على اكثر من 300 مخالف لاجراءات الحظر في بغداد مصرف الرافدين : ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبها لدى المصرف وشمولها بالسلف نائب يطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال الصحي وعدم الاستخفاف به القبض على متهمين انتحلوا صفة جهة امنية ونصبوا سيطرة وهمية وسط اربيل حقوق الانسان تنقد اجلاء عراقيين من الهند شيخ عشيرة في ديالى يحول مضيفه الى محجر صحي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 22 آذار 2020 02:00 م

القوى الكردية تنتظر عند باب " البيت الشيعي " !!

NB-215438-636408138921238908
القوى الكردية تنتظر عند باب " البيت الشيعي " !!

نفى النائب عن "التحالف الكردستاني" سليم همزة وجود اتصالات بين القوى الكردية ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بخصوص ملف تشكيل الحكومة،  مبينا :" ان قوى التحالف تنتظر ما ستؤول اليه نتائج اجتماعات البيت الشيعي ".

وقال همزة في تصريح صحفي :" ان قوى التحالف الكردستاني لن تلتقي بالزرفي ،|كما لم تتلق  اي اتصالات من فريقه السياسي ، وحتى لو تم ذلك فلن تفتح اي حوار معه ولا مع فريقه ".

واضاف :" ان الجو السياسي مازال مربكا بين قوى البيت الشيعي وغير واضح بسبب الخلافات بشأن التكليف"، مؤكدا :" ان قوى التحالف الكردستاني تنتظر ما ستؤول اليه قوى البيت الشيعي من موقف موحد  تجاه الزرفي ".

ودعا همزة القوى السياسية الشيعية  الى :" الاسراع بالخروج موقف موحد من  الزرفي لكون الظرفين الصحي والمالي صعبين جدا ولايتحملان المناكفات السياسية ، خاصة وان الاقليم والمحافظات بحاجة الى حكومة اتحادية كاملة الصلاحية لمواجهة هذين التحديين الخطيرين".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد المهدي

عبد المهدي يوجه رسالة لخلية الأزمة بشأن كورونا 22 آذار 2020 03:41 م

عاجل 1

عاجل.. خلية الأزمة تعلن تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى السبت المقبل 22 آذار 2020 03:14 م

KMO_120232_21577_1_t218_164422

خبير قانوني : اعلان حالة الطوارئ قرار نيابي بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء 22 آذار 2020 01:54 م

عدنان الزرفي

الاتحاد الاوروبي: نأمل بتشكيل حكومة عراقية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والصحية 22 آذار 2020 01:53 م

اثيل-النجيفي

اثيل النجيفي : حظوظ الزرفي بنيل ثقة البرلمان شبه معدومة ! 22 آذار 2020 01:45 م

معبر إبراهيم الخليل

إعفاء مدير معبر إبراهيم الخليل لعدم التزامه بالإجراءات الصحية 22 آذار 2020 11:41 ص

عتاب الدوري

برلمانية سابقة تطالب بإجازة محددة أو عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين قبل تفشي فايروس كورونا 22 آذار 2020 11:22 ص

فاضل الغراوي

مفوضية حقوق الإنسان تطالب مجلس القضاء بإطلاق سراح الموقوفين للحد من انتشار فايروس كورونا 22 آذار 2020 11:07 ص

التعليقات