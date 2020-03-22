القوى الكردية تنتظر عند باب " البيت الشيعي " !!



نفى النائب عن "التحالف الكردستاني" سليم همزة وجود اتصالات بين القوى الكردية ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بخصوص ملف تشكيل الحكومة، مبينا :" ان قوى التحالف تنتظر ما ستؤول اليه نتائج اجتماعات البيت الشيعي ".



وقال همزة في تصريح صحفي :" ان قوى التحالف الكردستاني لن تلتقي بالزرفي ،|كما لم تتلق اي اتصالات من فريقه السياسي ، وحتى لو تم ذلك فلن تفتح اي حوار معه ولا مع فريقه ".



واضاف :" ان الجو السياسي مازال مربكا بين قوى البيت الشيعي وغير واضح بسبب الخلافات بشأن التكليف"، مؤكدا :" ان قوى التحالف الكردستاني تنتظر ما ستؤول اليه قوى البيت الشيعي من موقف موحد تجاه الزرفي ".



ودعا همزة القوى السياسية الشيعية الى :" الاسراع بالخروج موقف موحد من الزرفي لكون الظرفين الصحي والمالي صعبين جدا ولايتحملان المناكفات السياسية ، خاصة وان الاقليم والمحافظات بحاجة الى حكومة اتحادية كاملة الصلاحية لمواجهة هذين التحديين الخطيرين".

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