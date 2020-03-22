خبير قانوني : اعلان حالة الطوارئ قرار نيابي بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء



اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان اعلان حالة الطوارئ في البلاد قرار نيابي بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء ولمدة 30 يوما ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان قانون الصحة العامة الرقم 89 لسنة 1981 ، منح في المواد 44 الى 50 منه ، صلاحيات واسعة لوزير الصحة في المناطق الموبوءة بالامراض ".



واضاف: " ان القانون منح الوزير ايضا الحق بتقييد حركة تنقل العجلات والدخول الى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الاجهزة الامنية".



وعن اعلان حالة الطوارئ ،اوضح الخبير القانوني :" ان هذه حالة مهمة وتكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيسي الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوما ، ويحدد سببه وتتم الاستعانة بالاجهزة الامنية وتنفيذ العقوبات القانونية للمخالفين له".