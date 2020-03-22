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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 01:47 م

الكتل الشيعية تتوافق على إسقاط الزرفي.. وترشح ثلاث رؤساء جامعات لرئاسة الحكومة

الكتل الشيعية

كشفت مصادر سياسية، عن أن بعض الكتل الشيعية، وبالاتفاق مع بعض الكتل السنية، اتفقت في اجتماع لها على رفض رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وأشارت تلك المصادر إلى أن اجتماعاً عقد الليلة قبل الماضية ضم تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة صادقون وبعض الكتل السنية ،تقرر فيه عدم تمرير الزرفي، وعدم إعطاء الثقة لحكومته عندما تعرض على البرلمان.

كما كشف مراقبون عن ترشيح ثلاث رؤساء جامعات بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال المراقبون، إن "القوى الشيعية رشحت ثلاث شخصيات أكاديمية بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

 وأضافوا أنه "تم إرسال أسماء هذه الشخصيات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التوافق على واحد منها"، مشيرا الى انه "في حال فشل الاتفاق سيمضي الزرفي".

وتابعوا أن "الأسماء المطروحة هي احمد الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية ومنير السعدي رئيس جامعة العين (كربلاء) سابقا، ومحسن الظالمي رئيس جامعة الكوفة سابقاً".

من جانبه، طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، أمس السبت، أعضاء البرلمان بجمع تواقيع لإقالة الرئيس برهم صالح من منصبه، مشدداً على ضرورة إقالة رئيس الجمهورية ليكون لنا موقف وطني حقيقي.

وأضاف أن صالح هدد المجتمع الأهلي من خلال ترشيحه لشخصية عليها ملفات فساد كبيرة وجدلية ولا تصلح أن تكون محل ثقة الشارع العراقي، مشيراً إلى أن هذه الشخصية منافية للمواصفات التي طرحتها المرجعية.

بينما وجه عضو البرلمان النائب عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، أمس، رسالة إلى رؤساء الكتل الشيعية بخصوص رئيس الوزراء المكلف .

وقال الجربا في بيان، إن حسم اختيار رئيس وزراء للبلد لا يحتمل منكم التأخير، وذلك بسبب أوضاع بلدنا الداخلية وأيضاً الوضع الإقليمي من ناحية هبوط أسعار النفط.

وأضاف، أتمنى أن تجلسوا إلى طاولة واحدة وتحسموا موقفكم وعلى وجه السرعة من جدلية تكليف الزرفي، فإذا اتفقتم عليه، نستعجل بالتصويت على الحكومة من أجل الإسراع بوضع حلول للمشاكل التي ذكرناها.

وتابع الجربا، أما إذا لا يوجد توافق، فاختاروا شخصاً من أجل تكليفه لإدارة المرحلة المقبلة ومن دون النظر للصفقات والمكاسب السياسة.

وحذر من أن وضع البلد خطير جداً ونحن مقبلون على انهيار كبير بالجانب الصحي والأمني إذا لم يتم تدارك الأمر.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشخصيات السياسية المؤهلة لإدارة المرحلة الانتقالية، مثل محمد شياع السوداني، وقاسم الأعرجي، وشخصيات كثيرة أخرى غيرهما.

يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الـ17 من اذار الحالي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ولاق هذا التكليف رفض من قبل عدد من الكتل السياسية.

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