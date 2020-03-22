اثيل النجيفي : حظوظ الزرفي بنيل ثقة البرلمان شبه معدومة !





رأى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، اثيل النجيفي :" ان حظوظ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بنيل ثقة مجلس النواب شبه معدومة".



وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان احتمالات منح ثقة البرلمان للزرفي، ضعيفة جداً، وربما معدومة، بسبب الرفض السياسي الشيعي له ".



واضاف :" ان مواقف بعض الجهات السياسية السنية والكردية، وحتى الشيعية، غير واضحة حتى الساعة، فلا نعرف ما اذا كانت داعمة او رافضة لهذا التكليف"، مبينا :" ان الزرفي قد يعقد حوارات واجتماعات مع القوى السياسية الشيعية الرافضة له، وفي حال تقديمه المناصب والامتيازات والضمانات لها ، فستكون داعمة له ".