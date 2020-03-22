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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 22 آذار 2020 01:45 م

اثيل النجيفي : حظوظ الزرفي بنيل ثقة البرلمان شبه معدومة !

اثيل-النجيفي
اثيل النجيفي : حظوظ الزرفي بنيل ثقة البرلمان شبه معدومة !


رأى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، اثيل النجيفي :" ان  حظوظ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بنيل  ثقة مجلس النواب شبه معدومة".

وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان احتمالات  منح ثقة البرلمان للزرفي، ضعيفة جداً، وربما معدومة، بسبب الرفض السياسي الشيعي له ".

واضاف :" ان  مواقف بعض الجهات السياسية السنية  والكردية، وحتى الشيعية، غير واضحة حتى الساعة، فلا نعرف ما اذا كانت داعمة او رافضة لهذا التكليف"، مبينا :" ان الزرفي قد يعقد حوارات واجتماعات مع القوى السياسية الشيعية الرافضة له، وفي حال تقديمه المناصب والامتيازات والضمانات لها ، فستكون داعمة له ".
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