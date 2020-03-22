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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 01:34 م

نتنياهو يعلن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيرأس مجلس الوزراء 18 شهراً بعدها يتولى زعيم "أزرق أبيض" المهمة

وما إن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد 22 مارس (آذار)، أنه اقترب من التوصل إلى اتفاق على اقتسام السلطة مع خصومه السياسيين المنتمين إلى الوسط، حتى غرّد بيني غانتس "خارج السرب".
فكتب غانتس على تويتر أن "نتنياهو وأي شخص يريد الوحدة، لا يفرض إنذارات ويستخدم تسريبات جزئية، وبالتأكيد لا يضرّ بالديمقراطية أو المواطنين ولا يعطّل البرلمان".

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة 12 الإخبارية، إنه سيرأس الحكومة 18 شهراً، بعدها يتولى الجنرال السابق غانتس رئاستها، كاشفاً عن أنه "تم الاتفاق على كل التفاصيل... وسأترك (المنصب) في الموعد الذي نقرره، لن تكون هناك ألاعيب. ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل".
وأضاف أن الهدف هو تشكيل حكومة مخولة التصدي لأزمة فيروس كورونا وإنهاء مأزق سياسي غير مسبوق شهد إجراء ثلاثة انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة خلال أقل من سنة.
في المقابل، شكّك حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه غانتس في صدق عرض نتنياهو.
ع د
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