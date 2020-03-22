بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 آذار 2020
آخر الأخبار
خلال 24 ساعة.. 172 إصابة جديدة بفايروس كورونا في 11 دولة عربية برهم صالح يرفض استبدال عدنان الزرفي.. وينقل إليه ثلاثة مطالب أمريكية واشنطن: بغداد فشلت في حماية قوات التحالف الدولي رسالة شديدة اللهجة من واشنطن لبغداد : سنسحب عنكم الغطاء وسنوقف الميليشيات عند حدها القبض على اكثر من 300 مخالف لاجراءات الحظر في بغداد مصرف الرافدين : ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبها لدى المصرف وشمولها بالسلف نائب يطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال الصحي وعدم الاستخفاف به القبض على متهمين انتحلوا صفة جهة امنية ونصبوا سيطرة وهمية وسط اربيل حقوق الانسان تنقد اجلاء عراقيين من الهند شيخ عشيرة في ديالى يحول مضيفه الى محجر صحي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 01:21 م

خبراء يحذرون من أغرب أعراض فيروس كورونا .. تعرف عليها

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe
بات معروفا لدى الكثيرين أن الأعراض التي يعاني منها المصابون بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، هي الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات في الجهاز التنفسي، إلا أن خبراء حذروا من عرض آخر، وهو فقدان حاسة الشم.
ولاحظ أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الأيام الأخيرة "ازديادا في حالات فقدان الشم"، وفق ما أفاد نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، الجمعة، لدى عرضه التقرير اليومي بشأن الفيروس في فرنسا.
ولفت "سالومون" إلى أن هذه الحالات تتمثل في "فقدان مفاجئ" للشم من دون انسداد في الأنف، حتى إنها تترافق أحيانا مع فقدان حاسة التذوق.

وقد تحصل حالات فقدان الشم التي كشف عنها مصابون بـ"كوفيد - 19" بصورة معزولة، أو مع أعراض أخرى متصلة بالفيروس.
وأشار جيروم سالومون إلى أنه في حالات فقدان الشم "يجب الاتصال بالطبيب المعالج، وتفادي التطبيب الذاتي من دون استشارة خبراء".
غير أن هذه الظاهرة لا تزال "نادرة نسبيا"، وهي تسجل عموما لدى المرضى اليافعين ممن يظهرون أشكالا "غير متقدمة" من المرض، بحسب المسؤول في وزارة الصحة.
وكانت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة في فرنسا وجهت، الجمعة، نداءً بشأن ازدياد هذه الحالات، جرت مشاركته من جانب أطباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس المجلس الوطني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة جان ميشال كلين وجود "رابط بديهي" في هذه الحالات.

وقال: "ليس كل من ثبت مخبريا إصابتهم بكوفيد - 19 فقدوا الشم، لكن كل الحالات المعزولة لفاقدي الشم من دون أسباب موضعية أو التهابات هم من المصابين بكوفيد - 19".
وبحسب الحالات الأولى التي أوردتها شبكة الأطباء المتخصصين في هذه الحالات، فإن معظم المرضى المعنيين بهذه الحالات هم من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 23 عاما و45، كما أن الإصابات طالت اختصاصيين صحيين كثيرين بينهم عدد كبير من أطباء الأنف والأذن والحنجرة.
وأوضح جان ميشال كلين أن "الأشخاص الذين يشعرون بانعدام حاسة الشم لديهم يجب أن يحجروا على أنفسهم كتدبير احترازي، كما عليهم وضع قناع حتى على المستوى العائلي".
وخلافا لما يحصل في حالات فقدان الشم التقليدية، يوصي الطبيب بعدم تناول الستيرويدات القشرية "التي تخفف دفاعات المناعة".
وفي ضوء هذه الملاحظات الأولى، أخطر الأطباء المتخصصون في المجال مراجع الطب العام ووزارة الصحة بالأمر، وهم سيدرسون هذه الظاهرة.
ولفت جان ميشال كلين إلى أن دراسات ألمانية وأمريكية خلصت إلى تسجيل الأعراض عينها. 
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 22 آذار 2020 01:27 م
إقرأ ايضا
مايك بومبيو

واشنطن: بغداد فشلت في حماية قوات التحالف الدولي 22 آذار 2020 03:52 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

نتنياهو يعلن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية 22 آذار 2020 01:34 م

عاجل 1

عاجل.. مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا يستغرق عاما على الأقل 22 آذار 2020 01:23 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

الصحة الإيرانية: 1685وفاة و21638 إصابة بكورونا في إيران 22 آذار 2020 01:16 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

الهند تفرض حظرا للتجوال للحد من انتشار كورونا 22 آذار 2020 11:05 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

الكويت تفرض حظرا للتجوال من الخامسة مساء إلى الرابعة فجرا لمواجهة كورورنا 22 آذار 2020 10:40 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

خوفا من انتشار “كورونا”.. أعمال شغب في السجون الإيرانية وهروب محكومين 22 آذار 2020 10:32 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

تونس تطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن حول وباء كورونا 22 آذار 2020 10:28 ص

التعليقات