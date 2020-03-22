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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 01:16 م

الصحة الإيرانية: 1685وفاة و21638 إصابة بكورونا في إيران

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 أعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1685، بعد وفاة 129 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي إن "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 21638، بينما تعافى 7913 شخصا من المرض".
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