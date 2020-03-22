التجارة: مستمرون بتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم إقرار الموازنة أثر على جهودنا

أكدت وزارة التجارة، استمرار جهودها بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين خلال ايام فرض حظر التجوال الصحي الذي فرضته خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن "ملاكاتها مستمرة في توزيع الوجبة الثالثة من مادة الطحين على المواطنين ضمن الجدول المقرر مسبقا من قبلها، وما تم ذكره من قبل النواب يحتاج الى الدقة.



وأوضحت أن "توزيع مفردات اضافية على المواطنين، يحتاج الى تخصيصات مالية للتعاقد مع الشركات والمناشئ العالمية لتزويدنا بالمواد.



وشددت الوزارة على "ضرورة وجود تخصيصات مالية تكفي لتوفير خزين استراتيجي يكفي لثلاثة اشهر، خاصة وان قانون الوزارة يؤكد على دور الوزارة في توفير خزين استراتيجي لحالات الطوارئ.

وأوضحت، أن "عدم اقرار موازنة العام الحالي اثر على خطط الوزارة في زيادة مفردات البطاقة التموينية طالبة من النواب التصويت على زيادة تخصيصات الموازنة، لكي تتمكن من توزيع مفردات اضافية.