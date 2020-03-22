برلمانية سابقة تطالب بإجازة محددة أو عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين قبل تفشي فايروس كورونا

طالبت النائبة المستقلة السابقة عتاب الدوري الحكومة بمنح إجازة محددة أو عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين وقاية لهم، قبل تفشي فايروس كورونا.



وقالت الدوري في بيان صحفي :" وفق ما يمر به العراق والعالم من تفشي فيروس كورونا ، وحفاظا على صحة العراقيين جميعا ومع اكتظاظ السجون والمعتقلات والتسفيرات ، على الحكومة والجهات المعنية الإسراع بإصدار قرار خاص بهذا الامر ".



وأضافت :"أن عددا من الدول اقدمت على هذه الخطوة ، ومنها إيران، من خلال اطلاق سراح السجناء حماية لهم وللمجتمع من تفشي الفيروس".



وأوضحت :" أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع تعليمات منظمة الصحة العالمية وحقوق الانسان ولتفادي كارثة انتقال المرض للسجون والمعتقلات والتسفيرات ، عبر منح اجازة تتجدد وفق الظروف او اصدار قانون عفو عام لسجناء ومعتقلين اكملوا مدد معينة كحالة انسانية يفرضها الوضع الحرج والطارئ الذي يمر به الوضع الصحي في البلاد.